موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يلتقى بوتين على هامش قمة العشرين

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الروسى بوتين على هامش قمة العشرين وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قمة العشرين ..الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل بالرئيس الروسي بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين.

أزمة الشوائب والروائح الكريهة بمنتجات "شركة بيتى" شبح يهدد وجودها بالسوق

تواصل شركة بيتى للعصائر محاولات تحسين صورتها بعد تأثر مبيعاتها بشكل ملحوظ، نتيجة المشكلات التى واجهت المستهلكين، ولعل أبرز هذه الأزمات التى واجهت الشركة فى الماضى، محاولة والتى تم اثباتها بالوقائع، خلال الفترة الماضية.

قطع المياه عن طنطا اليوم بسبب أعمال ربط الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا خاصة حى أول طنطا اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم السبت وحتى السابعة من صباح اليوم التالى، وذلك لإجراء أعمال ربط خطين قطر 800 مم بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.

أزمة الصيانة وارتفاع سعر قطع الغيار وصعوبة إعادة البيع أبرز كوارث "بيجو"

تواجه ماركة بيجو للسيارات عددا كبيرا من المشكلات التى تؤثر على مبيعاتها، وكذلك تجعل المستهلك يتضرر من هذه المشكلات، ولعل أبرزها أزمة ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل مبالغ فيه، وكذلك الصعوبة الكبيرة فى إعادة بيعها.

ارتفاع المتهمين بـ"خلية الأمل" إلى 13 بعد حبس أول متهمتين بالقضية

كشفت مصادر قانونية، عن ارتفاع عدد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" لـ 13 متهماً محبوسين و5 آخرين هاربين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بحبس أول متهمتين بالانضمام للتنظيم، وهما تقوى عبد الراضى، ولؤيا صبرى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى القضية، اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

تأخر إقلاع 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

قمة العشرين.. "كوب" بوتين يثير حيرة المتابعين.. والكرملين يتدخل للتوضيح

جلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوب الشاى الخاص به إلى مأدبة العشاء التى أقيمت مساء أمس الجمعة، فى ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، وهو كوب أبيض حافظ للحرارة، مثيراً تساؤلات حول ما إذا كان بوتين يخشى محاولات التسمم، بحسب الوكالة الفرنسية .

قمة العشرين.. 10 معلومات لا تعرفها عن الحدث الأهم فى اليابان

اجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، الذي احتضنته مدينة أوساكا اليابانية وبدأ أعماله أمس الجمعة، كان حافلا بالملفات الساخنة، التى ناقشها قادة الدول المشاركين، والذين يمثلون أضخم اقتصاديات العالم.

الجنايات تودع حيثيات المؤبد لـ34متهما و10سنوات لـ11 بقضية تفجير أبراج الضغط

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

الإنتاج الحربى توضح حقيقة ما تردد بشأن إعلانها عن وظائف جديدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، تواصل المركز مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى، برقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2019.