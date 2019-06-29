من كواليس الجلسات.. اعرف أبرز جرائم خلية الإسكندرية بـ"تفجير أبراج الضغط"

كتب إيهاب المهندس

بعد تسطير محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، لكلمة النهاية للمتهمين بـ"خلية أبراج الضغط" ، بعد حكمها القاضى بالمؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها للجرائم التى ارتكبها المتهمين بالدعوى.

وتضم "خلية تفجيرات أبراج الضغط"، الإرهابية 5 خلايا فرعية لكل خلية مهام اسندها لهم المتهم "سامح" مؤسس التنظيم لارتكابها، فخلية الإسكندرية والتى تضم 14 متهما وآخرين مجهولين نفذوا العديد من العمليات الإرهابية منها:

1 ـ الخلية صنعت العبوات المتفجرة بالمقر الكائن بشارع المدينة المنورة دائرة قسم شرطة الدخيلة.

2 ـ الخلية استهدفت محطة وقود إمارات مصر، وقسم شرطة مينا البصل.

3 ـ مسئول خلية الإسكندرية المتهم علاء محمد كلف اثنين من عناصر الخلية لقتل المجنى عليه حسام مرسى لمعارضته أعمالهم الإرهابية وأطلقوا عليه عدة اعيرة نارية قاصدين ازهاق روحه.

4 ـ المتهمون استخدموا مخزن أخر بالكيلو 21 أمام موقف القاهرة إسكندرية لتخزين العبوات الناسفة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.