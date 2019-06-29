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منتدى القاهرة للتغيرات المناخية الـ61 يختتم فعالياته اليوم

السبت، 29 يونيو 2019 01:58 م
منتدى القاهرة للتغيرات المناخية الـ61 يختتم فعالياته اليوم منتدى القاهرة للتغير المناخى
كتبت آية دعبس

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اختتم منتدي القاهرة للتغير المناخي، دورته الحادية والستين لبناء القدرات لدى الصحفيين البيئيين تحت عنوان، "تحديات الصحافة البيئية في عصر هيمنة وسائل التواصل الإجتماعي...دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخي"، والمقامة في الجونة، وذلك صباح اليوم السبت. 
 
ويحرص منتدى القاهرة للتغير المناخى، منذ إنطلاقه في عام ٢٠١١ على جمع الخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخي واسترتيچيات الطاقة المتجددة، وعلوم المناخ جنباً إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون، بجانب حرصه علي العمل مع الصحفيين المصريين المتخصصين في المجالين  البيئي والعملي. 
 
وقد اختار منتدى القاهرة للتغير المناخى،  موضوع ورشة العمل، نظراً لإدراكه لعظم التأثير لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال على جميع مناحي حياتنا، وبصفة خاصة على الصحافة والبيئية منها على وجه التحديد. 
 
وأكد المنتدي أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعى والتطور السريع فى تكنولوچيا الاتصالات هائلاً على جميع مناحي الحياة، وخاصة الصحافة، ولهذا فقد قرر منتدى القاهرة للتغير المناخي التركيز على في فعاليته الاحدى والستين وورشة العمل بهدف بناء قدرات صحفي البيئة المتخصصين في مصر.
 
وأكد أن عدد مستخدمي وسائل الإعلام التقليدية، قد انخفض بشكل كبير لصالح وسائل الاعلام الجديدة مثل فيس بوك وتوتير وغيرها، والتي تروج للكثير من الأخبار المزيفة، مما يزيد من تآكل الثقة في الحقائق العلمية والمعلومات الموثوقة، مشيرا إلى أن  التطورات السلبية والتي لا ندرك عظم حجمها حتى الآن سيكون لها تأثير كارثي على حياتنا ورفاهيتنا، ولن نستطيع تأجيلها إلا بجهد مستمر ورفع وعي الجمهور وإعلامه حول التغير المناخي وأثاره الخطيرة باستخدام أدوات مواتية لذلك مع التركيز على الحقائق العلمية والبحث العلمي المستمر.

منتدى القاهرة للتغيرات المناخية

التغيرات المناخية

الجونة

منتدى القاهرة

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