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مصرع 15 شخصا فى انهيار جدار قيد الانشاء على مجموعة من الأكواخ غربى الهند

السبت، 29 يونيو 2019 10:12 ص
مصرع 15 شخصا فى انهيار جدار قيد الانشاء على مجموعة من الأكواخ غربى الهند أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غربى الهند.

ونقلا عن مصادر محلية هندية، قالت إن جدارا ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب فى مقتل عدد من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

وباتت حوادث انهيار المبانى تتكرر من حين إلى آخر فى الهند، خاصة خلال هبوب الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر وهطول الأمطار، التى تضعف أسس المبانى التى يتم بناؤها بشكل لا يراعى معايير السلامة.

 


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