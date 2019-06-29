مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 13 بعقار فى الإسكندرية

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الثالث عشر بعقار فى منطقة كامب شيزار شرقى الإسكندرية، وذلك بعدما اختل توازنها أثناء تهديدها لوالدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء.

ورد بلاغ لقسم شرطة باب شرقى يفيد سقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفى، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث؛ وتبين من المعاينة وجود جثة المتوفية "ن.ع.ح"، ٢٤ عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم، وبها إصابات بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وتهشم بالجمجمة والأطراف.

وبسؤال والدتها، قررت أنها وزوجها يعانيان من أمراض متعددة وكانت تقوم ابنتهما المتوفاة برعايتهما ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنها يوم الحادث رفضت تناول دوائها فدخلت ابنتها إلى الشرفة وصعدت على كرسى وهددتها بالانتحار إذا لم تستجيب لها وتتناول الدواء، فاختل توازنها وسقطت فى الشارع.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقى، وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وبالعرض على المستشار عبد العزيز سامى، رئيس نيابة باب شرقى، أمر بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.