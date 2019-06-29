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مصرع طفل صدمته سيارة بقرية تلبانة فى الشرقية

السبت، 29 يونيو 2019 11:34 ص
مصرع طفل صدمته سيارة بقرية تلبانة فى الشرقية جثه -ارشيفيه
الشرقية- فتحية الديب

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لقي طفل عمره 3 سنوات من قرية تلبانة بالشرقية مصرعه، اليوم السبت، متأثرا بإصابته من حادث سيارة، وتم إخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من مستشفي الزقازيق الجامعي بوفاة الطفل" يزيد إ ح" 3 سنوات مقيم تلبانة دائرة مركز منيا القمح.
 
وتبين من التحريات أن الطفل تعرض لحادث تصادم من  سيارة أثناء لهوه في القرية، ودخل مستشفي الزقازيق الجامعي بتاريخ 22 يونيو، وتوفي اليوم متأثرا بإصابته وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية

طفل

قرية تلبانة

مستشفي الزقازيق الجامعي

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