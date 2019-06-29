مصرع ربة منزل بطلق خرطوش طائش أثناء مشاهدتها نقل أثاث عروس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت ربة منزل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية،اليوم السبت، مصرعها متأثرة بإصابتها، بطلق خرطوش بالوجه والصدر، أثناء مشاهدتها أثاث عروسة من شرفة منزلها بشارع المطافى دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" سحر ه م" ربة منزل مقيمة مركز بلبيس، بطلق خرطوش بالصدر والوجه.

تبين من التحريات الأولية، أثناء تواجد المجنى عليها بشرفة منزلها لمشاهدة نقل أثاث جديد لعروسة، قام أحد الشباب بإطلاق أعيرة خرطوش ابتهاجا بنقل الأثاث، مما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليها وتوفيت متأثرة بإصابتها، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 25673 جنح مركز بلبيس لسنة 2019.