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مصادر يمنية: الحوثى يخطف 4 أطفال ويرسلهم للقتال دون علم أسرهم

السبت، 29 يونيو 2019 01:00 ص
مصادر يمنية: الحوثى يخطف 4 أطفال ويرسلهم للقتال دون علم أسرهم ميلشيا الحوثيين ارشيفية
أ ش أ

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 أكدت مصادر يمنية، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، في حملاتها لتجنيد الأطفال واختطافهم دون علم أسرهم، وإرسالهم إلى جبهات القتال.
 
وكشفت المصادر - حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - عن ‏اختطاف الحوثيين، مؤخرا، أربعة أطفال من حارة الفقيه بمديرية مسور التابعة لمحافظة عمران، شمال اليمن، وأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أسرهم.
 
وذكرت أن الأطفال هم: بشار حافظ منصور جعيل، نسيم حميد جعيل، بشار حميد العثربي وبشار حسين جعيل.
 
وأفاد شهود عيان، أن مشرفي ميليشيات الحوثي مستمرون في استقطاب الأطفال، في أغلب الحارات والأحياء الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان في مناطق سيطرتهم، واستغلال حاجتهم المادية والتغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، دون علم أسرهم.
 
ويعود عشرات الأطفال والشباب أسبوعياً جثثاً هامدة إلى مستشفيات العاصمة صنعاء بعد التغرير والزج بهم للقتال في صفوف الميليشيات الحوثية في جبهات مختلفة، وفق مصادر محلية.
 
يُذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران دأبت على انتهاك حقوق الأطفال عبر اختطافهم لتجنيدهم قسرياً والزج بهم في جبهات القتال.
 
وتتهم الحكومة الشرعية، ميليشيات الحوثي بتجنيد ٢٠ ألف طفل، فيما تؤكد تقارير حقوقية محلية ودولية ارتكاب ميليشيات الحوثي "جرائم حرب" بحق الطفولة في اليمن في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق المحلية والدولية التي تجرم تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات والحروب.

ميلشيا الحوثيين

تجنيد الأطفال

اليمن

الجيش اليمنى

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