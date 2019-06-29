مصادر يمنية: استئناف عمل لجنة إعادة الانتشار فى مدينة الحديدة

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كشفت مصادر يمنية، اليوم السبت، عن استئناف اللجنة المعنية بالإشراف على إعادة الانتشار عملها في مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها :" إن هذا القرار يأتي بعد أن قررت الحكومة اليمنية استئناف التواصل مع المبعوث الدولي مارتن جريفيث، في ضوء التزام الأمم المتحدة بتصحيح الاختلال الذي رافق تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وأكدت المصادر أن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد، سيلتقي مع ممثلي الحكومة في اللجنة، ومع ممثلي الميليشيات الحوثية بهدف استكمال تنفيذ بنود الاتفاق والتحقق من الخطوات التي تمت في هذا الجانب، كما سيناقش لوليسجارد استكمال تنفيذ الآلية الخاصة بإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة في الحديدة والتحقق من ذلك عبر لجنة ثلاثية تمثل الطرفين والأمم المتحدة قبل الانتقال إلى الخطوات التالية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الموانئ والمدينة.