مصادر: دويتشه بنك يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بإلغاء وظائف

(رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دويتشه بنك سيعقد اجتماعا لمجلسه الإشرافى فى السابع من يوليو لمناقشة خطة إعادة هيكلة كبرى قد تسفر عن الغاء ما يصل إلى 20 ألف وظيفة.

وأشار كريستيان سوينج الرئيس التنفيذى لدويتشه بنك إلى اصلاحات واسعة النطاق الشهر الماضى حين وعد المساهمين "بترشيد قاس" فى البنك لإحداث نقلة نوعية به بعد محاولة اندماج فاشلة مع منافسه كومرتس بنك.

وقال مصدران إن البنك يدرس أيضا خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة ووصف المصدر الثالث الخطط بأنها لم تحسم وأن العديد من الجوانب لم يتخذ قرار بشأنها.

وامتنع دويتشه بنك عن التعقيب على التغييرات وقال البنك إنه يعمل على اجراءات للاسراع بخطى التحول لتحسين الربحية المستدامة. وقال "سنبلغ المساهمين بأحدث التطورات اذا لزم الأمر وعند الضرورة".