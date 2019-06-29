مسعف وسائق يسلمان 16 ألف جنية عثر عليها فى حادث ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

سلم مسعف وسائق بمرفق اسعاف بنى سويف، اليوم السبت، مبلغ 16 ألف جنيه، عثرا عليها بجوار متوفى فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى "طريق الجيش" بزمام محافظة بنى سويف، إلى مركز شرطة ببا، وتحرير محضر إجراءات خاص بالامانات.

ووقع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى، أمام كافتيريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى "طريق الجيش"، مما أسفر عن مصرع سائق يدعى "عيد محمد إسماعيل عبد النبي" مقيم بولاق الدكرور، ونقل للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء نقل جثة المتوفى إلى المشرحة بواسطة المسعف "محمد سيد طلب"، وسائق سيارة الاسعاف "عبد الرحمن صلاح الدين"، سائق سيارة الاسعاف رقم 2185 مرفق اسعاف بنى سويف، عثرا بحوزة المتوفى على مبلغ مالى 16 ألف و105 جنيها.

وعقب نقل المتوفى إلى المشرحة توجه المسعف والسائق بسيارة الإسعاف إلى مركز شرطة ببا، وحررا محضر اجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالى إلى مركز الشرطة.