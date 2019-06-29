مستشفى بنها الجامعى ترفع حالة الطوارئ القصوى بمناسبة احتفالية 30 يونيو

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة أقسام المستشفى الجامعى، وإلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة، وذلك بناءا على توجيهات رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، تزامناً مع الاحتفال بعيد ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح "القاضي"، أنه تم اللتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ورفع درجة الأستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ.

وأكد "القاضي" على المتابعة الدورية للإطمئنان على جاهزية المستشفيات الجامعية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ.