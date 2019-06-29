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مستشفى السنبلاوين تستقبل طالبة ألقت نفسها من لجنة الامتحان

السبت، 29 يونيو 2019 02:59 م
مستشفى السنبلاوين تستقبل طالبة ألقت نفسها من لجنة الامتحان اسعاف - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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استقلت مستشفى السنبلاوين منذ قليل طالبة 17سنه، ألقت بنفسها من أعلي الدور الأول بلجنة مدرسة الثانوية البنات إلى الفناء.

أدى إلى ذلك كدمات وآلام بالظهر وآلام بالحوض والفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس وتم عمل أشعة تلفزيونيه على البطن والحوض وأشعة عادية على الرأس والفقرات القطنية، وتم دخولها إلى قسم  الطوارئ جراحة.

و قد كشفت التحريات أن الطالبة حاولت الانتحار اكثر من مرة من اعلي فوق المدرسة أثناء الخروج، وحال توجهها إلى دورة المياه قامت بإلقاء نفسها من اعلي سور المدرسة وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها للمستشفي.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

 

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

 

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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