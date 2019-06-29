سوبر كورة
Ads
السبت، 29 يونيو 2019 09:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مستشار العاهل الأردنى يكرم رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر

السبت، 29 يونيو 2019 08:48 م
مستشار العاهل الأردنى يكرم رئيس مركز تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر مستشار العاهل الأردنى يكرم الدكتورة نهلة الصعيدى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم المهندس سعد هايل السرور، وزير الداخلية الأردنية سابقا رئيس مجلس النواب الأردنى السابق، ومستشار العاهل الأردنى الهاشمي الملك عبد الله الثانى، الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.
 
جاء ذلك في حفل لتكريم ١٠٠ شخصية ساهمت في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها والذى أقامه مجلس E turn الدولي، برئاسة الدكتورة بسمة السليم، ضمن فعاليات ملتقى eTurn العالمى 2019 تحت عنوان: ” أفكار إبداعية فى تعليم العربية للناطقين بغيرها ونشر الوسطية".
 
الجدير بالذكر، ترأست "الصعيدى" مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، يناير الماضي، واستطاعت أن تقدم العديد من الإنجازات خلال فترة وجيزة، حيث عقد المركز دورات تدريبية للمعلمين، ودورات تثقيفية للطلاب، ونظم رحلات للطلاب الوافدين بعدد من محافظات المحروسة منها: أسوان، والفيوم .
 
ووافق المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة إمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى الثانى والعشرين من مايو الماضى، على المقترح المقدم من قبل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والخاص بإنشاء مرحلتى رياض الأطفال والابتدائية للطلاب الوافدين، وذلك بمعهد البعوث الإسلامية.
 
 

اللغة العربية

الاردن

الازهر الشريف

جامعة الازهر

ملتقى eTurn

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

مدافع مانشستر يونايتد يستغل غيابه عن أمم أفريقيا ويزور منطقة الأهرامات

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

فيديو.. هل يجوز صلاة الجمعة بدون خطبة.. خالد الجندى يرد بتسجيل نادر لعطية صقر

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

اليوم السابع: "30 يونيو.. 6 سنوات من التنمية"

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

أزمة عمرو وردة سهم الإخوان لضرب المنتخب بالسوشيال فى كاريكاتير اليوم السابع

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

بعد نقل مقرها من مجمع التحرير للعباسية.. تعرف على تاريخ نشأة الجوازات بمصر

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

موجز 6.. المحامين: غدا آخر فرصة لتجديد الاشتراك وإلغاء عضوية غير المسددين

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

السيسى لمجتمع الأعمال اليابانى: المشروعات العملاقة فى مصر توفر فرصا متنوعة

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

مارك والبرج بديلاً لـ "كريس إيفانز" فى فيلمه الجديد .. اعرف السبب

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

يد 30 يونيو تطهر مصر من حكم الإخوان فى كاريكاتير اليوم السابع

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

صناديق لفصل القمامة بشوارع شيراتون فى القاهرة ضمن مبادرة "إيدك فى إيدينا"

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان يبكى فى ذكرى 30يونيو وضياع أحلام الخلافة فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة