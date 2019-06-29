محمد بن راشد يعلن عن "قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 "

إيمان حنا

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود إكسبو 2020 دبي، وإطلاق قمة استثنائية للحكومات تحت مسمى " قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020" بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2020، في أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، تشهد أكبر تجمع من نوعه لرؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز مكانة الحدث الدولي كملتقى لصياغة مستقبل الحكومات، بحسب "البيان" الإماراتية.

ومن المتوقع أن تشهد القمة الاستثنائية مشاركة أكثر من 10 آلاف مسئول و30 منظمة دولية و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك، إلى جانب تغيير نوعي في البرنامج والفعاليات وتصميم الأجنحة.

وقال محمد بن راشد إن " 2020 " سيكون عاما مختلفا، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة"، مؤكدا: سيكون لدينا إكسبو استثنائي وقمة استثنائية، وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل.

وأضاف: "القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لإكسبو 2020 دبي .. وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان"، ولفت سموه إلى أن " توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو 2020 دبي سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها"، وختم قائلا إن عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة".