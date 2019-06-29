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محافظ كفر الشيخ يقرر إدراج وحدة مرور البرلس لخطة المحافظة بتكلفة 2.321 مليون جنيه

السبت، 29 يونيو 2019 04:54 م
محافظ كفر الشيخ يقرر إدراج وحدة مرور البرلس لخطة المحافظة بتكلفة 2.321 مليون جنيه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،محافظ كفرالشيخ،إدراج وحدة مرور البرلس ببلطيم الى خطة المحافظة للعام المالي 2019/2020،وبالدراسة والعرض طبقاً للاعتمادات المالية للعام المالي 2019/2020،تبين أنه تم اعداد مقايسة تقديرية بإجمالي مبلغ 40 مليون جنيه وتم ادخالها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 على المنظومة الالكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية،ووردت الخطة الاستثمارية وتم تخصيص 2.321 مليون جنية لإنشاء وحدة مرور بلطيم مركز البرلس.
 
وعلى جانب أخر وافق ، محافظ كفرالشيخ،على تعديل حجم وكمية التعاقد والخاصة بتنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بدائرة مركز دسوق مديرية الطرق 2018/2019  لـ 5 طرق بقرى مركز دسوق تضمنت " طريق دسوق  قلين بدايةً من كوبرى المديرية بدسوق،وطريق العجوزين  إبطو،وطريق الإبراهيمية المندورة،وطريق دسوق  شباس الملح المندورة، وطريق مدخل قرية منشأة على أغا ".
 
وتم إعادة طرح عملية رصف القرى بمناقصة عامة جلسة 20 يناير 2019 من مبلغ 2 مليون و199 ألف و500 جنيه الى مبلغ 2 مليون 354 ألف و280 جنيه، بزيادة قدرها 154 ألف و780 جنيه، على أن تلتزم مديرية الطرق بكفر الشيخ أن يكون التنفيذ بذات الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها دون تجاوز،وألا يؤثر التعديل على أولوية المتعاقد في ترتيب عطاؤه،وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد،اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية في التعاقد والإشراف على التنفيذ،وتطبيق جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018م، وبما لا يخالف القانون.
 
 

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