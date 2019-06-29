محافظ كفرالشيخ: بدء تنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا 7 يوليو

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا والعلاج الجموعى للبؤر المصابة فى الفترة من 7 يوليو حتى 8 أغسطس 2019م، نحو كفر الشيخ خالية من البلهارسيا بحلول عام 2020.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تتضمن خطة الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بين الأهالى، تجريع جميع أهالى إدارة كفر الشيخ وسيدى غازى، تجريع جميع أهالى إدارة الحامول، تجريع جميع أهالى إدارة مطوبس، تجريع البؤر المصابة بإدارة الرياض وعددها 31 بؤرة، تجريع البؤر المصابة بإدارة بيلا وعددها 41 بؤرة، تجريع البؤر المصابة بإدارة بلطيم وعددها 9 بؤر، تجريع البؤر المصابة بإدارة فوه وعددها 12 بؤرة، تجريع البؤر المصابة بإدارة قلين وعددها 22 بؤرة، تجريع البؤر المصابة بإدارة سيدى سالم وعددها 33 بؤرة، تجريع البؤر المصابة بإدارة دسوق وعددها 62 بؤرة، بإجمالى 1232916 نسمة، ويبلغ عدد فرق التجريع 350 فريقا، مكون من ممرضة، ومساعد معمل أو كاتب، باستخدام عقار برازيكوانتيل 600 مجم، والعلاج امن وفعال وليس له مضاعفات.

وأضاف فيصل، يتم تنفيذ الحملة على مرحلتين، على أن تتضمن المرحلة الأولى، تجريع المواطنين بإدارتى كفر الشيخ وسيدى غازى جميعهما، وتجريع المواطنين بجميع الفئات العمرية فى البؤر ذات معدل الانتشار العالية بإدارات (دسوق- الرياض- فوه) بمستهدف 618255 مواطن، بداية من يوم 7 يوليو حتى 22 يوليو 2019م، والمرحلة الثانية، تجريع المواطنين بادارتى مطوبس والحامول جميعهما، وتجريع المواطنين بجميع الفئات العمرية فى البؤر ذات معدل الانتشار العالية بإدارات (بيلا، قلين، سيدى سالم، بلطيم) بمستهدف 614661 شخصا فى الفترة من 22 يوليو حتى 8 أغسطس 2019م.

وقدم محافظ كفر الشيخ شكره للدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد أبو اليزيد عليوة، مدير عام المتوطنة، الدكتور محمود عبد الحى عبد الرحيم، مدير مكافحة البلهارسيا، الدكتور محمد حلمى علام، مدير مركز تدريب البلهارسيا، الدكتورة أمانى فكرى القرش، دكتورة صيدلانية بالمتوطنة، الدكتورة مرام محمد غلاب، دكتورة صيدلانية بالمتوطنة، الدكتور إسلام صبحى عبد الحميد، طبيب بإدارة الملاريا، خالد جاد عبد العال، مراجع أول معامل المديرية، مصطفى عبد السلام العتر، مراجع معمل المديرية، على جهودهم المستمرة والمبذولة فى استعدادات الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا والعلاج الجموعى للبؤر المصابة للفترة من 7 يوليو حتى 8 أغسطس 2019م بكفر الشيخ.

ومن جانب آخر، اعتمد محافظ كفر الشيخ، تعديل حجم وكمية التعاقد والخاصة بتنفيذ أعمال رصف طرق بدائرة مركز بيلا بالخطة الاستثمارية لمديرية الطرق 2018/2019 خطة إضافية لطريق" أبوكلبوش سنتماى"، و"الفؤادية الملاحة".

وتم طرح عملية رصف طرق بدائرة مركز بيلا بمناقصة عامة جلسة 7 مارس 2019م من مبلغ 894 ألف جنيه إلى مبلغ 949 ألفا و467 جنيها بزيادة قدرها 55 ألفا و447 جنيها، بنسبة إجمالية 6.2%، على أن تلتزم مديرية الطرق بكفر الشيخ بالتنفيذ بذات الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها دون تجاوز، وألا يؤثر التعديل على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، تعديل حجم وكمية التعاقد والخاصة بتنفيذ أعمال رصف طرق مركز كفر الشيخ (ج) بالخطة الاستثمارية لمديرية الطرق 2018/2019 لـ5 طرق بقرى كفر الشيخ تضمنت " طريق الطواحنية، وطريق ميت الديبة – عزبة طاهر، وطريق كفر الشيخ – ميزار – العتوة، وطريق مدخل الطايفة – كفرالطايفة – شارمى – مسير، وطريق عزبة العرب – متبول ".

وتم طرح عملية رصف طرق مركز كفر الشيخ (ج) بمناقصة عامة جلسة 17 يناير 2019م من مبلغ مليون و858 ألف جنيه إلى مبلغ 2 مليون و63 ألف و910 جنيهات، بزيادة قدرها 205 آلاف و908 جنيهات بنسبة إجمالية 11%، على أن تلتزم مديرية الطرق بكفر الشيخ أن يكون التنفيذ بذات الشروط والمواصفات والأسعار المتعاقد عليها دون تجاوز، وألا يؤثر التعديل على أولوية المتعاقد فى ترتيب عطاؤه، وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية فى التعاقد والإشراف على التنفيذ، وتطبيق جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018م، وبما لا يخالف القانون.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أعمال لوحة توزيع كهرباء الجرايدة بمركز بيلا، بتكلفة 80 مليون جنيه لخدمة قرية الجرايدة وتوابعها والشطوط وتوابعها بمركز بيلا، لرفع قدرة التيار الكهربائى بتلك المناطق واستقرار التيار لصالح التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين، وأعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالقطاع الثانى بمدينة بيلا مكلفا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد.