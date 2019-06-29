محافظ قنا ورئيس الجامعة يتابعان أعمال وفد طبى إنجليزى تخصص جراحات قلب الأطفال

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى أعمال الوفد الطبى الإنجليزى متخصص في جراحات قلب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية وذلك في إطار قوافل قلوب صغيرة Little Heartsلمؤسسة Muntada Aidالبريطانية.

ويضم الوفد أساتذة متخصصين في جراحات القلب والقسطرة القلبية للأطفال يقومون بإجراء نحو 50 حالة قسطرة قلبية للأطفال و 20 حالة لجراحات القلب للأطفال لإصلاح العيوب الخلقية وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر وقسم الأطفال ووحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية.

وأعرب محافظ قنا ورئيس الجامعة عن شكرهم للوفد الطبي الإنجليزي لتقديم الدعم الفني وتدريب أطقم الأطباء والتمريض واطلاعهم علي آخر المستجدات في مجال جراحات القلب للأطفال وتوفير عناء السفر على المواطنين بحثا عن العلاج بالمحافظات المجاورة.