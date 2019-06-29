محافظ بني سويف: توريد 100% من كميات القمح المستهدفة قبل انتهاء الموسم

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن إجمالي كميات الأقماح ،التي وردت إلى الصوامع والشون بدائرة المحافظة،بلغ 190 ألف طن بنسبة 100 % من المستهدف هذا الموسم 190 ألف طن،وبزيادة قدرها 6 آلاف طن عن ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن ، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل 2019 وحتى اليوم السبت،مشيراً إلى استمرار موسم التوريد لحين قيام وزارة التموين بالإعلان عن انتهاء الموسم في الموعد الذي تحدده خلال شهر يوليو المقبل .

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة العليا المشرفة على توريد القمح ، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2018/2019،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً للخروج بالموسم بالشكل المطلوب،حيث أسهمت هذه الخطة فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

كما نوًه محافظ بنى سويف عن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باقتصار أعمال توريد واستلام بالقمح بدائرة المحافظة على 3 مواقع رئيسية فقط وهي صوامع:(سدس بمركز ببا، كوم أبو ارضي بالواسطى، شونة سمسطا)والتي يستمر العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة "مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد جغرافيا

من جهته أشار المهندس مصطفى راشد رئيس اللجنة العليا المشرفة على توريد القمح إلى استمرار أعمال التوريد بشكل متظم دون معوقات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون الرئيسية في:سدس ،كوم أبوراضي وشونة سمسطا،ومشيراً إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بالمتابعة الميدانية المستمرة لعملية التوريد،وقيام لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة واستمرار مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع،بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية،لتذليل كافة العقبات أولا بأول، فضلاً عن تعليمات المحافظ للجنة برصد أية معوقات وحلها على الفور،وتشديده بحصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن.