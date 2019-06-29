محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بمرحلتى الثانوي العام والتعليم الفني 2019 / 2020

المنوفية _محمد فتحى

أعتمد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تنسيق القبول بمرحلتى الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي 2019 / 2020 م ، حيث بلغت درجات القبول في الثانوي العام والرياضي 215 درجة .

ومن جانبه أوضح مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن التنسيق شمل المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمجموع 250 درجة و213 درجة للتعليم الثانوى العام "الخاص" و220 درجة لمدرسة العربي للتطبيقات التكنلوجية و 218 درجة للتعليم الصناعي متقدم خمس سنوات و 200 درجة للتعليم الصناعي ثلاث سنوات "بنات –بنين " و180 درجة للتعليم الزراعى ثلاث سنوات و200 درجة للتعليم الزراعى ثلاث سنوات " السادات – بركة السبع " و200 درجة للتعليم التجارى المتقدم خمس سنوات و153 درجة للتعليم التجارى العام ثلاث سنوات و 150 درجة للتعليم التجارى الخاص ثلاث سنوات " الخطاطبة بالسادات " و 140 درجة للتعليم التجارى خدمات " بمصروفات " و225 للحرية الفندقية للخدمات السياحية بشبين الكوم و195 درجة للفندقية ثلاث سنوات بقويسنا و215 للتعليم الصناعى المزدوج و210 للتعليم الزراعى المزدوج و215 للتعليم التجارى المزدوج .

وأكد محافظ المنوفية على حرص المحافظة على رفع كفاءة العملية التعليمية كون التعليم هو أهم ركائز التقدم والنهوض بالبلاد وتحقيق التنمية المنشودة علي المستوي المحلي والدولي.