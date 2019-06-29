محافظ القليوبية يناقش استعدادات تنفيذ مبادرة الكشف عن سرطان الثدى

وفي بداية الاجتماع استعرض المحافظ، كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي والأمراض الغير سارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، بهدف دعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، كما تم مناقشة المحاور الخاصة بتنفيذ الحملة القومية لدعم صحة المرأة بالقليوبية، للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض الغير سارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وتابع المحافظ، أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد محافظ القليوبية أيضا علي ضرورة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الحملة خصوصا في مجال الكشف عن سرطان الثدي من خلال التعاقد من أطباء من المستشفيات الجامعية والتعليمية ووزارة الصحة ليكون الفحص أكثر دقة لاكتشاف الحالات المصابة بالفعل وعدم الاشتباه في حالات قد لا تكون مصابة بالمرض، كما وجه الجهاز التنفيذي بإتاحة كل ما يلزم من تجهيزات إدارية والتنسيق والتعاون التام مع مديرية الصحة لتنفيذ المبادرة بنجاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية مجهزة و189 كما تم تدريب عدد 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدي عبد العظيم المشرف العام علي الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.