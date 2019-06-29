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محافظ الفيوم ووفد من وزارة الآثار يتفقدون متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة

السبت، 29 يونيو 2019 03:11 م
محافظ الفيوم ووفد من وزارة الآثار يتفقدون متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة محافظ الفيوم مع وفد وزارة الآثار
الفيوم – رباب الجالي

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ووفد من وزارة الآثار، متحف آثار كوم أوشيم والمنطقة المحيطة التى تضم منزل اللورد كرومر المندوب السامى البريطاني، ومخازن للآثار المستخرجة من منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، لمتابعة الأعمال والترويج السياحى للمحافظة، بحضور الدكتور مصطفى الوزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة جليلة عثمان وكيلة اللجنة، واللواء جمال مسعود رئيس مركز ومدينة طامية، والأستاذ سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم.

شملت الجولة تفقد متحف آثار كوم أوشيم الذى يضم 314 قطعة أثرية تمثل كافة العصور، بداية من العصر الفرعونى ثم اليونانى والرومانى والقبطى والإسلامي، ويشتمل المتحف على قاعتين للعرض إحداهما تضم آثار الحياة اليومية والأخرى للجانب الجنائزى على مساحة 380م2، بجانب تفقد المنطقة المحيطة.

أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها فى مصاف المحافظات الأول فى المجالين السياحى والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحى المهمة، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضى والدير المنحوت ووادى الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلاً عن الأماكن السياحية ممثلة فى بحيرتى قارون والريان وقرية تونس وسواقى الهدير ووادى البطيخ وجبلى المدورة وفلوس الملائكة، مؤكدا على تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسئولى الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على ضرورة الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.

وتأتى الزيارة ضمن خطة العمل الميدانى لوزارة الآثار لتطوير وتأهيل كافة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، والعمل على الإستغلال الأمثل لها ومتابعة عمليات الترميم التى تتم ببعض المواقع الأثرية.


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