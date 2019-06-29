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ويقدم واجب العزاء لأسرة شهيد بلقاس ويطلق اسمه على المدرسة الإعدادية

محافظ الدقهلية: لن اتوقف عن إزالة التعديات ورفع الاشغالات حتى لو نزلت كل يوم

السبت، 29 يونيو 2019 02:30 م
محافظ الدقهلية: لن اتوقف عن إزالة التعديات ورفع الاشغالات حتى لو نزلت كل يوم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم أنه لن يتوقف عن إزالة التعديات ورفع المخالفات ،وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمدينة وكافة مدن المحافظة قائلا " حتى لو نزل للشارع بنفسه كل يوم". 
 
وأوضح شاروبيم أن حملة ازالة الاشغالات التي قادها اليوم أسفرت عن مصادرة 7400 مضبوطة ،وإبعاد 175 بائع متجول ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق 17 كافيه تعمل بدون ترخيص وتحرير 330 محضر حالة إشغال طريق. 
 
وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملة اليوم شملت شوارع الترعة ،والجلاء ،وجيهان ،وسامية الجمل، وكلية الآداب، وعبد السلام عارف ،بنطاق حي غرب المنصورة بوجود إدارة شرطة المرافق والمرور وبمشاركة معدات حي غرب ومركز المنصورة ومدينة طلخا، لاقت استحسان ورضى المواطنين وتغير وجه شوارع المنصورة .
 
وقال إن حملات ازالة التعديات ورفع الاشغالات التي تمت على مدار يومين تأتي في إطار برنامج عمل لإعادة المظهر الحضاري للمدينة وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على الجميع ،ومتابعة مدى التزام أصحاب المحلات بأماكنهم وعدم تعديهم على الرصيف أو الشارع . 
 
جاء ذلك خلال الحملة التي قادها محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت لازالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع والرصيف في كافة أنحاء مدينة المنصورة وأكد أن الحملات ستستمر ولن تتوقف حتى تعود المنصورة كما يجب أن تكون. 
 
شارك في الحملة اللواء جمال متولي نائب مدير الامن ،واللواء خالد الهياتمي مدير الخدمات بمديرية الامن ،وسعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة ،والعقيد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق،والعقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور ،وأحمد عبد السميع رئيس حى غرب، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، وسوسن يوسف رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمهندس توكل الشال مدير إدارة البيئة.
 
كما قدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم السبت واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد بشير عبد التواب 21 عاما ابن قرية زيان التابعة لمركز بلقاس والذي استشهد أثناء تأدية الواجب الوطني في سيناء .
 
وقرر محافظ الدقهلية اطلاق اسم الشهيد على المدرسة الإعدادية بالقرية لتصبح مدرسة الشهيد محمد بشير عبد التواب الإعدادية مؤكدا أنه مهما قدمنا لن نوفي الشهيد حقه وانما نخلد ذكراه باطلاق اسمه على المدرسة. 
 
والتقى شاروبيم بأسرة الشهيد وأكد لهم ولأهل القرية الذين رحبوا بالمحافظ، أن الدولة تقدر من ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للإرهابيين الذي لا وطن ولادين لهم .
 
وأضاف اننا جميعا نقدر كل أسرة مصرية أصيلة قدمت زهرة من الزهور الشابة فداء للوطن ولا ننسى ابنائنا الشهداء الذين راحوا في سبيل الدفاع عن وطننا الغالي ،وشدد محافظ الدقهلية على حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الشهيد وتلبية كافة مطالبهم .
 
 
 

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