محافظ الدقهلية: لن اتوقف عن إزالة التعديات ورفع الاشغالات حتى لو نزلت كل يوم

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم أنه لن يتوقف عن إزالة التعديات ورفع المخالفات ،وإعادة المظهر الحضاري اللائق للمدينة وكافة مدن المحافظة قائلا " حتى لو نزل للشارع بنفسه كل يوم".

وأوضح شاروبيم أن حملة ازالة الاشغالات التي قادها اليوم أسفرت عن مصادرة 7400 مضبوطة ،وإبعاد 175 بائع متجول ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق 17 كافيه تعمل بدون ترخيص وتحرير 330 محضر حالة إشغال طريق.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملة اليوم شملت شوارع الترعة ،والجلاء ،وجيهان ،وسامية الجمل، وكلية الآداب، وعبد السلام عارف ،بنطاق حي غرب المنصورة بوجود إدارة شرطة المرافق والمرور وبمشاركة معدات حي غرب ومركز المنصورة ومدينة طلخا، لاقت استحسان ورضى المواطنين وتغير وجه شوارع المنصورة .

وقال إن حملات ازالة التعديات ورفع الاشغالات التي تمت على مدار يومين تأتي في إطار برنامج عمل لإعادة المظهر الحضاري للمدينة وإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون على الجميع ،ومتابعة مدى التزام أصحاب المحلات بأماكنهم وعدم تعديهم على الرصيف أو الشارع .

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت لازالة التعديات وإعادة الانضباط للشارع والرصيف في كافة أنحاء مدينة المنصورة وأكد أن الحملات ستستمر ولن تتوقف حتى تعود المنصورة كما يجب أن تكون.

شارك في الحملة اللواء جمال متولي نائب مدير الامن ،واللواء خالد الهياتمي مدير الخدمات بمديرية الامن ،وسعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة ،والعقيد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق،والعقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور ،وأحمد عبد السميع رئيس حى غرب، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، وسوسن يوسف رئيس مركز ومدينة المنصورة، والمهندس توكل الشال مدير إدارة البيئة.