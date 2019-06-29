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محافظ الدقهلية فى افتتاح دار المعارف بالمنصورة: الثقافة المصرية تصنع وجدان العالم

السبت، 29 يونيو 2019 08:53 م
محافظ الدقهلية فى افتتاح دار المعارف بالمنصورة: الثقافة المصرية تصنع وجدان العالم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم  دار المعارف بمقرها بالمنصورة وفرعها بقصر الثقافة، وأكد أن الثقافة المصرية كانت وما تزال تصنع وجدان العالم العربي وتقاوم حركات التطرف وأصحاب الأفكار الظلامية والجماعات الغير وطنية وعلينا تغيير الأفكار المغلوطة بنشر الثقافة الصحيحة. 

وأضاف محافظ الدقهلية إننا نفتتح دار المعارف في إطار الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو المجيدة التي غيرت مسار مصر نحو الصواب بعدما كادت فئة تذهب بها بعيدا عن طريقها القويم. 
 
وأكد شاروبيم أن الدقهلية دائما ولادة وتخرج الكثير من العلماء والمفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين وما زالت تزخر بالعديد من المواهب المتميزة ،وأشار ان دار المعارف توفر الكثير من الكتب من إنتاجها وتعرض فيها أكثر من 20 دار نشر عربية من دول مختلفة بالإضافة لمجموعة متنوعة من الروايات وكتب الأدب واللغة والعلوم. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة نقل التجربة لتعم مراكز ومدن المحافظة عن طريق المعارض وبيع الكتب فيها بسعر التكلفة بالتعاون بين قصر ثقافة المنصورة ودار المعارف ،ووجه شاروبيم الشكر لهما على جهودهما في نشر الوعي والثقافة. 
 
ومن جانبه قال سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن الدار قررت عمل خصم 50% على الكتب بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 30 يونيو وإعادة الافتتاح مشيرا إلى أن الدار تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا ،ووجه الشكر لمحافظ الدقهلية على تلبية الدعوة ودعمه للثقافة ونشر الفكر المستنير .
 
وقال عاطف عميرة مدير فرع ثقافة الدقهلية إن قصر ثقافة المنصورة مصدر اشعاع وملتقى المثقفين والأدباء والمبدعين ،موجها الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على جهوده الملموسة في دعم القصر وقطاع الثقافة بالدقهلية.
 
 
في ختام اللقاء استمع المحافظ والحضور لبعض الاشعار وعزف بعض القطع الموسيقية لكبار الفنانين التي ألقاها أعضاء فرع ثقافة المنصورة.
 
 
 

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