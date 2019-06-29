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محافظ البحيرة: توفير الأسمدة والمبيدات للزراعات الصيفية بكافة مراكز المحافظة

السبت، 29 يونيو 2019 04:41 م
محافظ البحيرة: توفير الأسمدة والمبيدات للزراعات الصيفية بكافة مراكز المحافظة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بتكثيف الجهود المبذولة لإنجاح موسم الزراعات الصيفية وإنهاء كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين ،والعمل على توفير الأسمدة ،والمبيدات اللازمة بشكل منتظم طوال فترة الموسم .
 
مشيرا الى أن صافى إجمالي المساحات المنزرعة بنطاق المحافظة بلغت 953 ألف و998 فدان ،ومن جانبه أكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة على التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لبحث الاستعدادات اللازمة للزراعات الصيفية مثل القطن والارز ، والوقوف على حالة الري بصفة عامة بزمام المحافظة.
 
مضيفا انه تم التأكيد على السيطرة على أي مشاكل بنهايات الترع وحسمها أول بأول و إعداد بيان دوري كل 15 يوم عن تقدم زراعة المحاصيل الصيفية وقيام الإدارات الزراعية والمناطق بالإصلاح الزراعي ومراقبة شمال البحيرة بعمل كشوف حصر دقيق للأراضي المستديمة المخالفة للقرار مستوفاة جميع البيانات الخاصة بالمزارعين من أسماء ومساحات وأحواض وخلافه على كل ترعة .
 

اخبار البحيرة

زراعة البحيرة

الزراعات الصيفية

محافظ البحيرة

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