محافظ أسيوط: لقاء إسبوعى لحل مشاكل ذوى الإعاقة بحضور التنفيذيين ومترجم للغة الإشارة

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تحديد يوم الأربعاء من كل إسبوع لحل مشاكل الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكون فى تمام الساعة 12 ظهرا بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور القيادات التنفيذية، للتسهيل عليهم ومراعاة لظروفهم ولتحقيق السرعة فى حل المشكلات والتعامل معها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشاكل وطلبات الأشخاص ذوى الإعاقة والتواصل المباشر معهم وتفعيلا لمنظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتى أطلقها المحافظ .

وأشار محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى إنه تم تكليف إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام لتحديد لقاء إسبوعى لحل مشاكل الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى وتشغيل الشباب والقوى العاملة وبعض التنفيذيين المختصين ليكون يوم الإربعاء فى الفترة الصباحية وبالتنسيق المسبق مع إدارة خدمة المواطنين لاستدعاء التنفيذيين المختصين بالمشكلة .

وتم عقد لقاء بذوى الإعاقة بديوان عام المحافظة بحضور مصطفى أبوغدير مستشار المحافظ لشئون الجمعيات الأهلية ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعلى عبد الله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة وعلى سيد مدير المتابعة بمديرية القوى العاملة، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى مشاكل الحضور والاستعانة بمترجم الإشارة لذوى الإعاقة السمعية، وتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات الأكثر احتياجًا والموافقة على فتح محلات للبعض منهم بالسوق المركزى بحى شرق أسيوط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة .

وأشارت منيرة بكرة مدير إدارة خدمة المواطنين، إلى أن محافظ أسيوط، كان قد حرص على فتح قنوات التواصل مع المواطنين وتفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين بالديوان العام لحل مشاكل المواطنين، فضلا عن اللقاءات الوظيفية الإسبوعية لحل مشاكل القطاعات والمشاكل الوظيفية، على أن يتم تقديم الشكوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين بالمحافظة يوميًا من الساعة 8 ونصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا، ما عدا يوم الجمعة، فضلًا عن عقد لقاء المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة آخر ثلاثاء من كل شهر، بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

كما شدد اللوء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمستودعات ومحطات الوقود والمحال التجارية بالأسواق بكافة قرى ومراكز المحافظة لمنع تهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 824 محضر مخالفات تموينية متنوعة خلال إسبوع .

وأشار محمد أسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات تموينية بالتنسيق بين المديرية وإدارتها الفرعية بمراكز المحافظة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، وأسفرت عن تحرير 824 محضر مخالفات تموينية متنوعة، شملت تحرير 20 محضر بوتجاز ومواد بترولية و804 محضر مخالفة تموينية متنوعة مابين نقص وزن ومواصفات وتهريب سلع، وضبط 8 شيكاره دقيق زنة الواحد 50كجم و1125 رغيف غير مطابق للمواصفات و18 كجم مواد طلاء و5 كجم كبدة منتهية الصلاحية، و798 زجاجة مياه غازية و1700 كيس ملح طعام، مشيرا إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



لقاء ذوى الاعاقة



لقاء ذوى الاعاقة



لقاء ذوى الاعاقة