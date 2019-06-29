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مجلس جامعة بنى سويف يناقش إدراج برنامج دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية

السبت، 29 يونيو 2019 06:13 م
مجلس جامعة بنى سويف يناقش إدراج برنامج دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة
بنى سويف- هانى فتحى

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ناقش مجلس جامعة بني سويف رقم "172" برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلس الجامعة، إدراج برنامج دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية بكلية العلوم ضمن البرامج الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية من البرامج الفريدة بالجامعة يجمع بين التخصصات البينية ويستقبل خريجى كليات العلوم، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والطب البيطري، والتمريض، والعلاج الطبيعي، ويعمل بنظام الساعات المعتمدة،  ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في المجال ذاته.

 

 

بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية العلوم

مجلس جامعه بنى سويف

كليه العلوم

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