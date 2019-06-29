متحدث الرئاسة: الأزمة السورية تصدرت مباحثات السيسى ومحمد بن سلمان

أوساكا- محمد الجالى





قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بحث مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، التعاون الثنائى والأوضاع بالمنطقة، لافتا إلى أن الأزمة السورية تصدرت مباحثاتهما.

كان الرئيس السيسى، قد التقى بن سلمان، خلال تواجدهما فى مدينة أوساكا اليابانية، على هامش مشاركتهما بقمة مجموعة العشرين، التى تختتم أعمالها اليوم.

وأوضح "راضى"، أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي إضافة إلي تطورات الأوضاع في المنطقة، كما شهدت المباحثات تطابقاً فى وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.