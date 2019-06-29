"ماكرى" يشيد بما حققته مصر من تقدم فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة

أوساكا - محمد الجالى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بالأرجنتين، مشيداً بتجربتها التنموية وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادى، ومعرباً عن تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم، مع الرئيس الأرجنتينى "ماوريسيو ماكرى"، وذلك على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأرجنتينى أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط متينة، واتفاقه مع أهمية الدفع قدماً بالتعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادى والتجارى لما يتمتعان به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.

وشهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، حيث رحب الرئيسان باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركوسور، والذى يضم فى عضويته الأرجنتين، بما يسهم فى دفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع.



كما تباحث الرئيسان حول إمكانية الاستفادة من موقع مصر كنقطة انطلاق للمنتجات الأرجنتينية إلى المنطقتين العربية والأفريقية، لا سيما فى ضوء اتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بهاتين المنطقتين.

وأكد الرئيسان كذلك حرصهما على مواصلة التنسيق بين البلدين فى المحافل الدولية، خاصةً إزاء الملفات محل الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام، وإصلاح مجلس الأمن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك فى إطار التعاون جنوب-جنوب، ومجموعة الـ77.