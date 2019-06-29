لهذه الأسباب شواطئ مطروح تجذب ملايين المصطافين.. صور

تجذب شواطئ مطروح والساحل الشمالى أكثر من 6 ملايين مصطاف وسائح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي - بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح - وذلك لتميز الشواطئ الممتدة بطول أكثر من 300 كيلومتر، والطبيعة الساحرة والهدوء والخصوصية والتنوع من حيث طبيعة الرمال ونقاء المياه، ووقوع معظم الشواطئ على خلجان لا تصلها الأمواج العالية، بالإضافة إلى وجود شواطئ أخرى مفتوحة على البحر بأمواجها المتوسطة والعالية.

وتشهد جميع الشواطئ إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر الشواطئ الواقعة على خلجان، لتناسبها مع سباحة الأطفال والأشخاص الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج، حيث تتنوع شواطئ مدينة مرسى مطروح، ويتميز كل منها عن الآخر، وتتفاوت نسب الزحام والإقبال عليها، خلال فترات النهار.

وتزدحم شواطئ مرسى مطروح بالمصطافين، وهى شواطئ عامة، وتنتشر شرقاً وغرباً مثل شاطئ مطروح العام، القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ روميل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، ويقع شاطئا العوام والليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، وتقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وعلم الروم وباجوش، وتقع غرب المدينة الشواطئ المميزة وذات الخصوصية، منها شاطئ الأُبيض والأصيل وشاطئ منطقة عجيبة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة شواطئ منطقة القصر وغيرها.

ويستمتع المصطافون بالسباحة فى المياه المتميزة لشواطئ مطروح، إلى جانب الألعاب المائية وركوب اليخوت والقوارب والبدالات و"الجت سكى" وغيرها من وسائل الترفيه المائية، إلى جانب ألعاب ورياضات الشاطئ المتنوعة، و"أكوا بارك" بالقرى والمنتجعات السياحية.