كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء مع كيم فى المنطقة منزوعة السلاح

بيونج ( أ ش أ)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أنه تقيم إيجابيا اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول عقد لقاء بزعيمها كيم جونج أون، فى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "إنها فكرة مهمة جدا، غير أننا لم نتلق بعد أى اقتراح رسمى بهذا الشأن"، مضيفة أن هذا اللقاء فى حال عقده سيشكل فرصة جيدة لتحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن عن رغبته فى لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فى المنطقة منزوعة السلاح، عند الحدود بين الكوريتين.

وقال ترامب فى تغريدة له على تويتر: "بعد عقد اجتماعات مهمة جدا، من بينها اجتماعى مع الرئيس الصينى شى جين بينج، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية وأثناء وجودى هناك، إذا رغب زعيم كوريا الشمالية فسوف ألتقى معه على الحدود فى المنطقة منزوعة السلاح، فقط لأصافحه وأقول له مرحبا".