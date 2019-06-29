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كوريا الجنوبية: روسيا تلعب دورا بناء فى التسوية الكورية

السبت، 29 يونيو 2019 03:00 ص
كوريا الجنوبية: روسيا تلعب دورا بناء فى التسوية الكورية رئيس كوريا الجنوبية
وكالات

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أشاد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدور روسيا في تسوية قضية كوريا الشمالية.
 
وجاء في بيان لإدارة الرئيس الكوري الجنوبي في أعقاب لقائه مع بوتين، أن مون "أكد أن الدور الروسي البناء يساهم في عملية تفعيل السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأنه يعتزم مواصلة الاتصالات والتعاون مع روسيا".
 
وشكر مون جاي إن الرئيس بوتين على موقفه بشأن ضرورة نزع السلاح النووي عبر الحوار.
 
وورد في البيان كذلك أن الرئيس الروسي أشاد بجهود مون جاي إن في ما يخص الحوار بين الكوريتين، وتحدث عن لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في أبريل الماضي.
 
وعقد اللقاء بين الرئيسين الروسي والكوري الجنوبي على هامش قمة "مجموعة العشرين" في مدينة أوساكا اليابانية.

كوريا الجنوبية

فلاديمير بوتين

روسيا

كوريا الشمالية

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