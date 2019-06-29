كاريكاتير إسرائيلى يسخر من عودة إيهود باراك للسياسة من جديد بعد اعتزاله

كتب- هاشم الفخرانى

سخرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية من عودة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك إلى معترك السياسة من جديد لتشكيل حزب وخوض انتخابات الكنيست المزمع إجراؤها فى سبتمبر المقبل.



كاريكاتير يسرائيل هيوم

ورسمت الصحيفة "باراك" وهو يستقل حصان خشبى متحرك ، وكتبت على الرسم الكاريكاتيرى أنه ينوى خوض الانتخابات من على حصان خشبى .

وكان "بارك" أعلن الأربعاء الماضى أنه عاد إلى معترك السياسة من جديد بعد عامين من اعتزال السياسة ، فيما أشارت استطلاعات للرأى إلى حصوله على 6 مقاعد فى الانتخابات المقبلة .