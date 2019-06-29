كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا تكرم الانبا باسيليوس بعد اختياره مطرانا لكاثوليك سوهاج

سارة علام

نظمت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك أمس حفل تكريم الأنبا باسيليوس لاختياره السينودس البطريركى مطران لإيبارشية سوهاج، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا، والأب كيرلس راعى الكاتدرائية ومسئولى اجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك.

تخلل اللقاء فقرة ترانيم وكلمات من الأنبا باسيليوس عبر فيها عن شكره للرب وللأنبا بطرس وللأب كيرلس ولكل شعب الكاتدرائية عن التعبير عن محبتهم له وكلمة من نيافة الأنبا بطرس عبر فيها عن عمق محبته، وقدمت الهدايا التذكارية وتم تكريم الأب كيرلس لمرور 10 سنوات على السيامة الكهنوتية.

كان قداسة البابا فرنسيس قد اعتمد منتصف الشهر الجارى انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب باسيليوس فوزي مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس

الأب باسيليوس فوزي ولد بالمنيا عام 1956 ،وأنهى دراساته في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، ثم انهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتية يوم 28 مارس 1980 بوضع يد صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب حين كان غبطته مطرانا لكرسي المنيا آنذاك.

تم تعيينه راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

ومنذ عام 1989 تم تعيينه راعيا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا، واستمر في خدمته في الإيبارشية حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي سوهاج للأقباط الكاثوليك.