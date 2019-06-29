كاتب إماراتى يشيد بتنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا والتعامل الراقى مع ضيوفها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أشاد الكاتب الإماراتى عبد الله الكعبى بتنظيم مصر لكأس أمم أفريقيا، وبالشكل الذى ظهرت فيه البطولة، وكتب فى مقاله بصحيفة الإمارات اليوم تحت عنوان "حبيبتي يا مصر" " قدمت افتتاحاً جميلاً يدل على تطور مصر المستمر، خصوصاً في العمران والاستثمار، وفي الرياضة بشكل عام".

وأضاف بعبارات فى حب مصر "يا حبيبتي يا مصر.. مصر العروبة، مصر الأصالة، مصر التاريخ، مصر أم الدنيا، مصر الأهرامات، مصر أم كلثوم وعبدالحليم حافظ.. عناوين كثيرة تطلق على أرض الكنانة، وهي الآن تستضيف كأس أمم إفريقيا، .. مصر مازالت تحقق الذهب في مختلف الألعاب في المسابقات القارية، لاسيما في الأولمبياد وغيره من البطولات".

وتابع الكاتب الرياضى الإماراتى "ما يميز الشاب المصري أو الشابة المصرية، التعامل الجميل والراقي مع الضيوف في البطولة، وهذا يدل على أن مصر جهزت لهذه البطولة منذ فترة ليست بالقصيرة، والكل يعلم تاريخ مصر في كأس أمم إفريقيا، وتحقيقها البطولة، خصوصاً مع طيب الذكر المدرب الكبير حسن شحاتة، والجيل الجميل الرائع الذي رسم الابتسامة على وجوه الشعب المصري الشقيق".

وأشاد بمصر قائلا: "مصر قادرة على استضافة الأحداث الكبيرة ونجاحها، قبل أن تبدأ، لأن التاريخ يقول إن العقول المصرية ليست سهلة، وعنوانها النجاح والتفوق مع مرتبة الشرف، والحديث عن مصر العروبة لا ينتهي، وفعلاً الشعب المصري يستحق الفرحة، لأنه شعب طيب محب للجميع، ويتمنى التوفيق لكل الشعوب الخليجية والعربية".

وفى النهاية ختم برأى فنيا قائلا "فنياً.. المنتخب المصري بقيادة المدرب أجيري غير مقنع، وأعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت، والفوز المعنوي على الكونغو، صحيح أنه حقق فوزاً مهماً، إلا أن الأداء عادي، لكن أعتقد أن شكل المنتخب المصري سيتغير في الأدوار المقبلة".