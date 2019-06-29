قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابا فلسطينيا شمال بيت لحم

كتب محمد تهامى زكى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، شابًا فلسطينيًا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت مصادر محلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادى جلال النبتيتى ، بعد دهم منزل والده وتفتيشه فى المخيم.