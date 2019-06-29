قمة العشرين.. 10 معلومات لا تعرفها عن الحدث الأهم فى اليابان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، الذي احتضنته مدينة أوساكا اليابانية وبدأ أعماله أمس الجمعة، كان حافلا بالملفات الساخنة، التى ناقشها قادة الدول المشاركين، والذين يمثلون أضخم اقتصاديات العالم.

ويرصد اليوم السابع أهم 10 معلومات عن قمة العشرين:

1- تضم البلدان المشاركة فى القمة 20 دولة وهى: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - جنوب إفريقيا - تركيا - السعودية - روسيا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية - الهند - إندونيسيا- أستراليا - الاتحاد الأوروبي.

2- تنعقد القمة على مدار يومى الجمعة والسبت 28 و29 يونيو فى مدينة أوساكا اليابانية، ويتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

3- افتتح قادة مجموعة الـ20 افتتحوا قمتهم، أمس الجمعة، في أوساكا باليابان وسط توقعات أن تكون واحدة من أكثر القمم التى تشهد انقسامات منذ سنوات.

4- افتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى الاجتماع، حيث هيمنت عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

5- تضم المجموعة أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتمثل 80% من الاقتصاد العالمى.

6- توجه الدعوة لأطراف من خارج المجموعة للمشاركة فى قممها، وتشارك مصر فى هذا القمة من خلال دعوة من رئيس الوزراء اليابانى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

7- يعيش ثلثا سكان العالم فى الدول أعضاء مجموعة العشرين.

8- القمة تأتى هذا العام فى وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.

9- الهدف من القمة هو "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".

10- على هامش القمة عقدت عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الدول للتباحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.