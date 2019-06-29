قمة العشرين.. ننشر فيديو لقاء الرئيس السيسى مع نظيره الروسى

كتب محمد عبد العظيم

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يستعرض لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء على تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيداً فى هذا الصدد بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذى من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.