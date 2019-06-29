قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، في بيان له، اليوم السبت، إن الهيئة تؤكد على وحدة الصف بين جموع شعب مصر لتحقيق آماله وطموحاته في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيوالسبت، 29 يونيو 2019 03:36 م
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وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، في بيان له، اليوم السبت، إن الهيئة تؤكد على وحدة الصف بين جموع شعب مصر لتحقيق آماله وطموحاته في ظل القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
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