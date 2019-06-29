فيديو وصور .. محافظ أسوان يحيل مسئولى الحدائق والمحاجر للتحقيق بسبب الإهمال

أسوان - عبد الله صلاح

أحال أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مسئولى الحدائق والمحاجر للتحقيق، بسبب الإهمال فى المتابعة والأشراف للأعمال المنوطة لهم.

وكشفت جولة المحافظ المفاجئة صباح اليوم، والتى رافقه فيها سعيد حجازى نائب المحافظ لمشتل وحديقة فيله، وأيضاً أحد محاجر الجرانيت فى منطقة الشلال، سوء حالة المشتل الزراعى والذى يقع على مساحة 3 أفدنة تضم 4 صوب زراعية ومسطحات خضراء تشمل العديد من الشتلات والأشجار والنباتات والزهور بجانب برجولات خشبية ومقاعد ومكتب إدارى.

وقد أكد محافظ أسوان، وعقب إستدعاؤه للمسئولين أثناء الجولة الميدانية، على أنه سيتم مواجهة أى تراخى أو تقصير بكل حزم من أى مسئول خلال الفترة الحالية والتى تتطلب الألتزام بالمرور الميدانى اليومى والسعى الجاد لمواجهة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

ووجه إلى أهمية رفع كفاءة مشتل وحديقة فيله لموقعها الحيوى أمام مدخل معابد فيله، وأيضاً لدورها فى تشجير هذه المنطقة، علاوة على دعم وتغذية باقى الشوارع والميادين بشتلات النباتات والزهور اللازمة لعمليات التجميل داخل المدينة.

وشدد محافظ أسوان على مسئولى المحاجر بالمتابعة الميدانية لمنظومة إستخراج خامات الجرانيت والرخام للحد من ظاهرة الهدر بكميات تؤثر على القيمة الإقتصادية لهذه الثروة الطبيعية التى حبى الله بها أسوان.

وطالب رئيس المدينة بالتنسيق مع الطرق وإدارة المحاجر بالمحافظة لوضع موازين فى مدخل كل محجر للقيام بمتابعة أوزان الحمولات المحددة لسيارات النقل الثقيل وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة لذلك، من أجل تحقيق السيطرة الكاملة فى تحصيل الرسوم المقررة على هذه السيارات، والتى يتم الإستفادة منها وإستثمارها فى صيانة وتطوير الطرق، مع منع هذه السيارات أيضاً من تحميل أى كميات زائدة لما تسببه من أثار سلبية على شبكات المرافق المختلفة عند مرورها بالطرق المحددة لها.

محافظ أسوان بمنطقة المحاجر

منطقة المحاجر



حديقة فيله



حديقة فيله