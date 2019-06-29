فيديو وصور.. توفير 3 أجهزة طبية لمركز أورام طنطا بعد نجاح مبادرة "إيد بإيد"

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير مركز أورام طنطا عن توفير جهاز أشعة متخصص "دي سي 60 برو"، وجهاز "سونار محمول"، وجهاز "الهارمونيك الجراحي"، بقيمة تخطت مليون جنيه بتبرعات من المواطنين بعد إطلاق المركز مبادرة "إيد بإيد".

وأضاف " الصاوي" أن إدارة المركز تسعى لتطوير الخدمة المقدمة للمريض حيث تم تطوير الممرات،و قاعات انتظار المرضى و تجهيزها بوسائل التهوية فى ظل الازدحام الشديد، و ارتفاع درجات الحرارة،بعدما تكفلت إحدى المتبرعات بتوفير مراوح و صيانة المكيفات الموجودة بالمركز.

كان الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا، والدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، قد اطلقت مبادرة "ايد بإيد" لتوفير جهاز إجراء العمليات الجراحية هارمونيك gen11 بتكلفة 500 ألف جنيه، لقدرته علي استئصال الأورام بشكل أسرع وأدق، مع الحفاظ علي الأنسجة و الشرايين و الأوردة المحيطة بالورم، ما يسهم في نجاح كثير من العمليات و إنقاذ حياة مرضي الأورام.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع المبادرة وتم توفير ثمن شراء الجهاز، وجهازين اخرين، الى جانب اجراء اعمال تطوير داخل المركز.