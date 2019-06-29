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فيديو.. حتى لا ننسى.. خطف وتعذيب وتهديد باعتصام رابعة المسلح عقب 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 03:00 ص
فيديو.. حتى لا ننسى.. خطف وتعذيب وتهديد باعتصام رابعة المسلح عقب 30 يونيو الإخوان - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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24 ساعة تفصلنا عن ذكرى 30 يونيو، تلك الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، بعد فشلهم فى إدارة شئونها.

وشهدت البلاد عقب الثورة أحداث مؤسفة، حيث ارتكبت الجماعة سلسلة من الأعمال التخريبية وحوادث العنف، أبرزها ما جرى فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين.
 

وسارعت جماعة الإخوان للحشد في ميدانى رابعة العدوية والنهضة فور إعلان المصريين الثورة على حكم الجماعة، حيث حول الإخوان المنطقتين لوكر لجمع السلاح واختطاف المواطنين وتعذيبهم.
 

ولم تكتف الجماعة بذلك وإنما بثوا تهديدات للمصريين من خلال الاعتصاميين المسلحين، حيث قال محمد البلتاجى: "إن ما يحدث فى سيناء من إرهاب يتوقف فى الثانية التى يعود فيها مرسى" ، بينما قال صفوت حجازى: "اللى هيرش مرسى بالمية هنرشه بالدم".


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