فى 7 معلومات.. تفاصيل ما حدث فى حريق معرض و ملاهى أطفال بشارع العريش

كتب أحمد الجعفرى

شهد شارع العريش بحى الهرم حريقا هائلا فى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وأسفر الحادث عن احتراق محتويات معرض وملاهى أطفال، ولم تقع أى إصابات.

وترصد "اليوم السابع" فى 7 نقاط تفاصيل ماحدث فى الحريق:

الحريق نشب فى الساعات الأولى من صباح الجمعة داخل معرض ملابس وملاهى أطفال بشارع العريش.

الحماية المدنية دفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

بعد السيطرة على النيران تم إجراء عمليات تبريد لموقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة العامة انتدبت فريق المعمل الجنائى لرفع الآدلة الجنائية من موقع الحريق.

التحريات الأولية أشارت إلى أن وراء الحادث "ماس كهربائى"

النيابة العامة طلبت تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي وتحديد حجم الخسائر.

المعاينة أظهرت احتراق سيارة و"بارتشنات" خاصة بمعرض الملابس.