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فرنسا تنهى حالة الطوارئ من اللون الأحمر وتعلن انكسار الموجة الحارة

السبت، 29 يونيو 2019 10:34 ص
فرنسا تنهى حالة الطوارئ من اللون الأحمر وتعلن انكسار الموجة الحارة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية، انكسار موجو الحرارة المرتفعة، اليوم السبت، وذلك بعد تسببها فى سقوط ضحايا، حيث كانت هى الأشد على مر التاريخ.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، إلا أنها فرنسا أنهت حالة الطوارئ من اللون الأحمر لتصبح باللون البرتقالى فى 4 إدارات (جارد وهيرولت وفوكلوز وبوش دو رون )، وهى إشارة لانخفاض معدل الخطورة الناتج عن ارتفاع الدرجات.

وأشارت الهيئة الفرنسية، إلى أن فترة ما بعد الظهر، ستسجل أعلى درجات حرارة على ساحل البحر المتوسط إلى 31 إلى 35 درجة، وقد تتجاوز الـ40 درجة فى المناطق النائية.

وفي منطقة العاصمة باريس، سيكون اليوم حار بدرجة حرارة تتراوح بين 36 إلى 38 درجة كحد أقصى على مدار اليوم، وفى بقية البلاد، ستصل درجات الحرارة إلى 35 إلى 39 درجة فى معظم المناطق.

ومن المقرر، أن يشهد غدا الأحد انخفاضا جديد فى درجات الحرارة فى البلاد.

 


فرنسا

درجات الحرارة

اخبار العالم

هيئة الارصاد الجوية الفرنسية

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