فرع ثقافة مطروح يعد برنامجًا ثقافيًا لموسم الصيف السياحى

وأوضح محمد حمدي رئيس فرع ثقافة مطروح، أن الحفلات مجانية لأهالي مطروح وزائريها، وأنه سيتم تنظيم عروض فنية وثقافية، على مدار فترة الصيف، من بينها عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية يومي 24و25 يولية المقبل، وعروض لفرقه الموسيقي العربية والتراث يومي 29 و30 يوليه، وحفل لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقي العربية، يوم 2 أغسطس المقبل.

كما سيتم عرض مسرحية فنية "أبو كرتونة" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وجارى التنسيق مع وزارة الثقافة، لاستضافة مطروح لمعرض الكتاب خلال موسم الصيف بمطروح.