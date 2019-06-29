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فرع ثقافة مطروح يعد برنامجًا ثقافيًا لموسم الصيف السياحى

السبت، 29 يونيو 2019 06:15 م
فرع ثقافة مطروح يعد برنامجًا ثقافيًا لموسم الصيف السياحى عروض فنية - أرشيفية
مطروح – حسن مشالي

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أعد فرع ثقافة مطروح، برنامج ثقافي للعروض الفنية، خلال موسم الصيف السياحي، يبدأها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في تمام الساعة 10 مساءً، بعروض للفرقة القومية للفنون الشعبية، علي مسرح قصر ثقافة مطروح، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

وأوضح محمد حمدي رئيس فرع ثقافة مطروح، أن الحفلات مجانية لأهالي مطروح وزائريها، وأنه سيتم تنظيم عروض فنية وثقافية، على مدار فترة الصيف، من بينها عروض لفرقة رضا للفنون الشعبية يومي 24و25 يولية المقبل، وعروض لفرقه الموسيقي العربية والتراث يومي 29 و30 يوليه، وحفل  لفرقه أوبرا الإسكندرية للموسيقي العربية، يوم 2 أغسطس المقبل.

كما سيتم عرض مسرحية فنية "أبو كرتونة" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وجارى التنسيق مع وزارة الثقافة، لاستضافة مطروح لمعرض الكتاب خلال موسم الصيف بمطروح.

 

 

 


مرسى مطروح

المصيف

عروض فنية

فرع ثقافة مطروح

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