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فتح الحديقة الدولية فى المنيا بالمجان احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 03:47 م
فتح الحديقة الدولية فى المنيا بالمجان احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو اللواء قاسم حسين
أ.ش.أ

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قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فتح أبواب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، غدا الأحد بالمجان للمواطنين، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ فى تصريح له اليوم السبت، "إن ثورة 30 يونيو كانت ضربة قاسمة لمخططات أجنبية لتقسيم الدولة، حيث خرج الشعب المصرى يدًا واحدة تحت قيادته لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ووقف العالم ينظر لقدرات المصريين وكيف استطاعوا أن يحققوا ما كان يعتبر مستحيلًا".

وأكد أن ذكرى ثورة 30 يونيو غالية على نفوس جميع المواطنين، واستطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية".

وأوضح حسين أن المحافظة ستنظم غدا احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والذى يتضمن فقرات فنية وغنائية وطنية، وذلك بالتعاون بين مديريتى الثقافة والشباب والرياضة.

 

 


المنيا

احتفالات ثورة 30 يونيو

محافظ المنيا

فتح الحديقة الدولية بالمنيا

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