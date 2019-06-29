غدا.. احتفالية الأوقاف بمناسبة افتتاح ألف مدرسة قرآنية بحضور مشاهير القراء

تنظم وزارة الأوقاف، احتفالية كبرى بأكاديمية الأوقاف، اليوم السبت، الحادية عشرة صباحا، بمناسبة افتتاح 1000 مدرسة قرآنية في أقل من عامين، وبحضور نخبة من مشاهير القراء وعلماء القراءات، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة 6 أكتوبر.
فيما أنهت لجنة اختبار الأئمة المتقدمين لمسابقة إيفاد شهر رمضان المقبل بمديرية أوقاف القاهرة، أعمالها فى اختبار كافة المتقدمين، حيث ترأس اللجان الشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لأوقاف القاهرة، وعضوية كل من الدكتور خالد صلاح الدين وكيل المديرية والدكتور محمد قرنى، مدير أوقاف شرق القاهرة.
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