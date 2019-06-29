غدا.. احتفالية الأوقاف بمناسبة افتتاح ألف مدرسة قرآنية بحضور مشاهير القراء

كتب - إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف، احتفالية كبرى بأكاديمية الأوقاف، اليوم السبت، الحادية عشرة صباحا، بمناسبة افتتاح 1000 مدرسة قرآنية في أقل من عامين، وبحضور نخبة من مشاهير القراء وعلماء القراءات، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف بمدينة 6 أكتوبر.