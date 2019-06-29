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عرض مسرحى بحى الأسمرات يتناول قضية "زواج القاصرات"

السبت، 29 يونيو 2019 11:15 م
عرض مسرحى بحى الأسمرات يتناول قضية "زواج القاصرات" "قبل الأوان" مسرحية تناقش "زواج القاصرات" على مسرح الأسمرات
كتب سيد الخلفاوى

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قدمت فرقة إبداعات، المسرحية، العمل المسرحى "قبل الأوان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحى الأسمرات، تناولت المسرحية قضية زواج القاصرات وكيفية مواجهتها والتوعية بمخاطرها، أخرجها وألفها الدكتور طارق عبد العزيز، وشارك فى الإعداد الدكتور طلعت عبد الرحيم والدكتورة منى حمدى.
 
وشهدت المسرحية حضور كثيف من أهالى الأسمرات، بحضور حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، والذين أشادوا بالعمل، وطالبوا بإعادة عرضه مرة ثانية فيما بعد، وذلك بمسرح حى الأسمرات.
 
ويأتى العمل ضمن عدة أعمال يتم تقديمها بحى الأسمرات، تهدف التوعية بأهم القضايا مثل مكافحة المخدرات، وتنظيم الأسرة، وقضايا المرأة، وغيرها.
 
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات (1)
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات 
 
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات (2)
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات 

قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات (3)
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات 

قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات (4)
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات

قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات (5)
قبل الأوان مسرحية تناقش زواج القاصرات على مسرح الأسمرات 

 


الأسمرات

فرقة ابداعات

زواج القاصرات

حي الاسمرات

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