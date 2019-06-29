طلاب الثانوية بأسيوط يشتكون من صعوبة الجيولوجيا

أسيوط ـ محمود عجمي

شكى طلاب الثانوية العامة باسيوط علمي " علوم "صعوبة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ووصفوه بالصعب خاصة سؤال الرسومات وبعض الأسئلة تحتمل أكثر من إجابة بينما اثنى طلاب القسم الأدبي على امتحان علم النفس والاجتماع.

وقال الطلاب إبراهيم محروس وإسماعيل اسماعيل محمد واحمد مجدي عزب وإياد محمود عبد المعطي إن الامتحان صعب وطويل وخاصة سؤال الرسومات "سطح " عدم التوافق " يحتاج الى وقت اضافي مطالبين بإعادة النظر في توزيع الدرجات

بينما أكد الطلاب طه علي محمد ومصطفى سالم مصطفى وأحمد محمد على سهولة امتحان علم النفس وعلم الاجتماع باستثناء سؤال العولمة وتعلم المثير الشرطي ولكن في مجمله في متناول الطالب المتوسط

فيما اصيبت طالبتان بلجنة مدرسة البدارى الثانوية العامة المشتركة بأسيوط، بحالة إغماء وفقدان الوعى، أثناء أدائها امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وتم استدعاء الإسعاف لهما.

كانت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمحافظة اسيوط، قد تلقت إشارة من رئيس لجنة الثانوية المشتركة بالبدارى بإصابة طالبتين بحالة تغيب عن الوعى وإغماء وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف لها لتلقى العلاج واتخاذ اللازم.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.