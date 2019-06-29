طلاب الثانوية العامة باسيوط يشكون من صعوبة التفاضل والتكامل

أسيوط ـ ضحا صالح - محمود عجمى

أشتكى طلاب الثانوية العامة القسم العلمي رياضة باسيوط من صعوبة مادة الرياضة البحتة " التفاضل والتكامل خاصة سؤال الاثبات وسؤال افكار جديدة والذي اكدوا انه من خارج الكتاب المدرسي .

وقال الطلاب مريم وائل وابراهيم عصام واحمد ياسر وحازم امام " لجنة مدرسة اسماعيل القباني ان الامتحان في مجمله صعب وبه اسئلة تعجيزية مؤكدين على صعوبة مسألة الاثبات " قطر المياه " ومسألة المستطيل والمثلث ومسالة افكار جديدة والتي انها غير موجودة بالكتاب المدرسي والوقت غير كاف مع صعوبة تلك الاسئلة حيث كان يحتاج وقت اضافي وطالبوا وزير التربية والتعليم باعادة توزيع الدرجات بتلك الاسئلة الصعبة التي سوف تؤثر على نسبة تفوقهم ونجاحهم.

وقال علي عبد النعيم من ادارة البداري التعليمية ان الامتحان جاء صعب جدا وطويا ومن آخر المنهج

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.